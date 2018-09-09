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وزارة التربية الوطنية: صور وصفحات الدارجة المتداولة بالفيسبوك مفبركة ومزورة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 10:45 وزارة التربية الوطنية: صور وصفحات الدارجة المتداولة بالفيسبوك مفبركة ومزورة | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية: صور وصفحات الدارجة المتداولة بالفيسبوك مفبركة ومزورة
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، في توضيح نشرته عبر موقعها بالفيسبوك، أنه بعد فحص عدد من الصور والتعاليق المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، في توضيح نشرته عبر موقعها بالفيسبوك، أنه بعد فحص عدد من الصور والتعاليق المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الكتب المدرسية الجديدة، لسلك التعليم الابتدائي الصادرة هذه السنة، تبين لها أن عددا من هذه الصور والصفحات إما أنها مفبركة أو مزورة.

وذكرت وزارة التربية الوطنية في توضيحها، أن بعض هذه الصور لا علاقة لها مطلقا بالكتب المدرسية المغربية الجديدة، بل تعود لكتب مدرسية لدول أخرى، داعية المواطنين إلى وجوب تحري الدقة قبل النشر.

 

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