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أيت ملول تستفيق على وقع انتحار خمسيني في ظروف غامضة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 10:34 أيت ملول تستفيق على وقع انتحار خمسيني في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
أيت ملول تستفيق على وقع انتحار خمسيني في ظروف غامضة
استفاقت ساكنة حي الشهداء بأيت ملول صباح اليوم الأحد ،على وقع عملية انتحار، حيث أقدم شخص خمسيني على وضع حد لحياته، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل سميك شده لسقف إحدى الغرف بمنزل أسرته.

شوف تيفي:أيت ملول

استفاقت ساكنة حي الشهداء بأيت ملول صباح اليوم الأحد ،على وقع عملية انتحار، حيث أقدم شخص خمسيني على وضع حد لحياته، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل سميك شده لسقف إحدى الغرف بمنزل أسرته.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك كان معروفا قيد حياته بأخلاقه الطيبة وحسن سيرته بين جيرانه، ولم تكن تظهر عليه أي اضطرابات نفسية أو تغيير في سلوكه قبل وضعه حدا لحياته، حيث خلف الحادث صدمة كبيرة في نفوس أهله ومعارفه وجيرانه، الذين استغربوا لموته بهذه الطريقة البشعة.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية حيث جرى تطويق المكان، وأجريت المعاينة الأولية للجثة من طرف عناصر الشرطة العلمية، قبل أن يتقرر نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الوفاة، فيما فتح تحقيق شامل حول حيثيات وملابسات الواقعة، وأنجز محضر استماع مع أهل وأسرة الهالك.

 

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شوف تيفي المغرب أيت ملول انتحار شنق وضع حد لحياته خمسيني

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