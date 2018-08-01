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أمطار وزخات رعدية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 09:23 أمطار وزخات رعدية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
أمطار وزخات رعدية اليوم الأحد بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء إلى حار بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي،

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء إلى حار بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي، والريف، والسايس، والأطلس الكبير والمتوسط، وبالمنطقة الشرقية.

وستظهر كالعادة سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل، فيما سيبقى الطقس قليل السحب إلى صافي بباقي جهات المملكة، مع احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و21 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و27 درجة بالمتوسط، والريف، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالسواحل الأطلسية والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و37 درجة وسط الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 38 و43 درجة بأقصى جنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وسيصبح هادئا إلى قليل الهيجان مساء، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية القطاع الشمالي أمطار

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