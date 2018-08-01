السفارة المغربية بطوكيو: لا ضحايا بين المغاربة في زلزال اليابان ﻿

أكدت سفارة المغرب بطوكيو، أنه لم يتم تسجيل أي ضحية مغربي حتى اليوم، على إثر الكوارث الطبيعية التي عرفتها اليابان.

شوف تيفي

أكدت سفارة المغرب بطوكيو، أنه لم يتم تسجيل أي ضحية مغربي حتى اليوم، على إثر الكوارث الطبيعية التي عرفتها اليابان.

وأوضحت سفارة المملكة بطوكيو في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، أنها ''تتابع عن كثب تطور الوضع بالمناطق المتضررة جراء الكارثتين الطبيعيتين وتظل معبأة بهدف التأكد من سلامة أفراد الجالية المغربية، بتنسيق مع السلطات اليابانية''.

وارتفعت حصيلة قتلى زلزال عنيف ضرب اليابان يوم الخميس الماضي، تسبب في انهيارات أرضية في شمال اليابان إلى 30 قتيلا، فيما قامت فرق الإنقاذ بعمليات بحث عن ناجين بين الأوحال.

وقد تم تسجيل غالبية القتلى من بلدة اتسوما الريفية التي دمر عدد من المساكن فيها لدى انهيار تلة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات في سلم ريشتر.

وأوضح البلاغ أنه لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين في البلدة، فيما أصيب 400 آخرين بجروح طفيفة، بحسب الحكومة المحلية لجزيرة هوكايدو الواقعة شمالا.