 تسليم مفاتيح سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات بكلفة مالية فاقت مليونا و250 ألف درهم بإقليم تاونات ﻿
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تسليم مفاتيح سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات بكلفة مالية فاقت مليونا و250 ألف درهم بإقليم تاونات

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 03:19 تسليم مفاتيح سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات بكلفة مالية فاقت مليونا و250 ألف درهم بإقليم تاونات | مجتمع
تسليم مفاتيح سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات بكلفة مالية فاقت مليونا و250 ألف درهم بإقليم تاونات
استفادت بعض مناطق إقليم تاونات ، مؤخرا ، من مركبات عبارة عن سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات، فاقت كلفتها مليونا و250 ألف درهم، أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

شوف تيفي:

استفادت بعض مناطق إقليم تاونات ، مؤخرا ، من مركبات عبارة عن سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية ثلاثية العجلات، فاقت كلفتها مليونا و250 ألف درهم، أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويتعلق الأمر، بسيارتي إسعاف رباعيتي الدفع تم اقتناؤهما لفائدة جماعتي بوشابل وكيسان، بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 830 ألف درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويدخلان ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالعالم القروي بشراكة مع الجماعتين المذكورتين والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

وسلم مفاتيح السيارتين، أول أمس الخميس، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، عامل إقليم تاونات في حفل بمقر عمالة الإقليم، شمل أيضا تسليم مفاتيح 23 دراجة نارية ثلاثية العجلات منها 12 عربة مجهزة بمعدات البناء لفائدة (جمعية أساس لمساعدي البنائين) و11 دراجة نارية مخصصة لنقل البضائع لفائدة (جمعية الأمل لنقل البضائع بجماعة تاونات).

ورصد لهذه الدراجات النارية غلاف مالي إجمالي قدره 427 ألف درهم في إطار البرنامج الأفقي لسنة 2017 ، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 300 ألف درهم ، بشراكة مع جماعة تاونات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيتين المذكورتين.

ووفق عمالة إقليم تاونات، فإن هذه المشاريع تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والجماعات المذكورة لدعم قطاع الصحة، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتقليص من نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الإنجاب وكذا دعم الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وتنظيم الباعة الجائلين وتحسين ظروف عملهم.

وقد بلغ عدد مشاريع اقتناء الدراجات النارية ثلاثية العجلات برسم الفترة الممتدة ما بين 2005 و2018 ما مجموعه 18 مشروعا تهم اقتناء 192 دراجة نارية ثلاثية العجلات يستفيد منها 197 بائعا متجولا بمختلف جماعات الإقليم بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 4 .11 مليون درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 3 .11 مليون درهم ، كما تمثل مساهمة المستفيدين والشركاء ما يفوق مليون درهم.

وتدخل هذه المشاريع في إطار مشروع متكامل لتأهيل الباعة الجائلين يشتمل على خلق فضاءات مؤهلة لاستقبالهم قصد تنظيمهم وتحسين ظروف عملهم والرفع من مردوديتهم، كما هو الحال بالنسبة لمدن تاونات وتيسة وغفساي، والذي خصص له اعتماد مالي إجمالي يناهز 9 ملايين درهم.

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شوف تيفي المغرب تسليم مفاتيح سيارة إسعاف دراجة نارية إقليم تاونات

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