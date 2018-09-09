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بالصورة..فنانة عربية شهيرة تعتزل بعد تعرضها للضرب على يد ابنها

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 02:46 بالصورة..فنانة عربية شهيرة تعتزل بعد تعرضها للضرب على يد ابنها | ثقافة و فنون
بالصورة..فنانة عربية شهيرة تعتزل بعد تعرضها للضرب على يد ابنها
أعلنت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي الاعتزال، وذلك عقب وقوع خلاف بينها وبين نجلها ''مارك حدشيتي''، وإعلانها أمام الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها.

''شوف تيفي''

أعلنت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي الاعتزال، وذلك عقب وقوع خلاف بينها وبين نجلها ''مارك حدشيتي''، وإعلانها أمام الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها.

وودعت نادين متابعيها عبر حسابها الشخصي على ''تويتر''، معلنة اعتزالها الفن، قائلة: ''شكرا لكل محب وكل من دعم مسيرتي الفنية وكل من استفذني لأقدِم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع''.

تجدر الإشارة إلى أن نادين الراسي، كانت قد كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها، وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلاف بينهما، في حين نفى ابنها ''مارك'' تصريحات والدته، وأكد أنها من كانت تضربه حينما كان يحاول تهدئتها نتيجة دخولها في حالة هيستيرية.

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