عاجل..جريمة قتل بشعة تهز فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بنسودة بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، تلقى العديد من الطعنات المميتة، وجهها له شاب آخر.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بنسودة بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، تلقى العديد من الطعنات المميتة، وجهها له شاب آخر.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 20 سنة، دخل في نقاش حاد مع المتورط في هذا الفعل الإجرامي والبالغ من العمر 19 سنة، ليقوم هذا الأخير بتوجيه طعنات له بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.