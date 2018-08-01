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بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 01:33 بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب | مجتمع
بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب
كشف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أن المغرب قطع شوطا طويلا في مجال محاربة الأمية، حيث انتقل معدل الأمية من 87 في المائة سنة 1960 إلى 32 في المائة سنة 2014، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة، بما أن أكثر

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كشف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أن المغرب قطع شوطا طويلا في مجال محاربة الأمية، حيث انتقل معدل الأمية من 87 في المائة سنة 1960 إلى 32 في المائة سنة 2014، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة، بما أن أكثر من سبعة ملايين شخص استفادوا من برامج محو الأمية خلال العقد الأخير.

وأضاف مدير الوكالة، وفقا لما أوردته يومية العلم الصادرة اليوم السبت، أن معدل الأمية في المغرب هو 32 في المائة، أي أنه يوجد حوالي 9 ملايين أمي ضمن سكان المملكة، بحسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى لـ2014، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو تقليص نسبة الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2021، والى أقل من 10 في المائة في أفق 2026.

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