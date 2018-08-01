الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية ﻿

تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية بالمغرب، التي ستنظم في الفترة ما بين 25 و 27 شتنبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض يمثلون قطاعات المعدات، والتعبئة والتغليف،

شوف تيفي

تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية بالمغرب، التي ستنظم في الفترة ما بين 25 و 27 شتنبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض يمثلون قطاعات المعدات، والتعبئة والتغليف، والمكونات والمعالجة والنظافة والجودة وكذلك التخزين والمناولة.

ويعتبر هذا الملتقى الذي تنظمه الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بشراكة مع شركة ''جي.إل إفنتس''، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفق بلاغ للمنظمين توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، موعدا لا محيد عنه بالنسبة لموردي الصناعة الغذائية.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الملتقى يتوخى مواكبة الشركات في مجال الصناعة الغذائية على مستوى انتشارها الاستراتيجي وتقديم جميع الحلول والابتكارات في القطاع، مشيرا إلى أن الصناعة الغذائية هي واحدة من القطاعات المحركة للاقتصاد المغربي، مع قيمة مضافة صناعية تبلغ 29 بالمائة.

ويتيح الملتقى، الذي ينعقد مرة كل سنتين، للمهنيين أرضية لعقد لقاءات أعمال، ويستقطب مجموع الفاعلين العاملين في كل الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية.

يذكر أن الدورة الخامسة من ملتقى موردي الصناعة الغذائية استضافت على مساحة ثمانية آلاف متر مربع، 378 عارضا وعلامة تجارية، ومجموعات صناعية كبرى، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 دولة (المغرب، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، ومصر، وبلجيكا والبرتغال وتونس وإيطاليا وهولندا وسويسرا وغيرها).