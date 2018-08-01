 الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب | مجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية | مجتمع

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء | مجتمع

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء | مجتمع

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء

الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 3 مغاربة بتهمة الاعتداء والسرقة | حوادث و حقوق

الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 3 مغاربة بتهمة الاعتداء والسرقة

تونس تقدم نموذجا في البحث عن حلول ناجعة أمام عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية | دولي

تونس تقدم نموذجا في البحث عن حلول ناجعة أمام عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية

بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور بسلطانة الأندلس | ثقافة و فنون

بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور ب''سلطانة الأندلس''

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي السلام بالداخلة +صورة | حوادث و حقوق

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي ''السلام'' بالداخلة +صورة

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 01:25 الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية | مجتمع
الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية
تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية بالمغرب، التي ستنظم في الفترة ما بين 25 و 27 شتنبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض يمثلون قطاعات المعدات، والتعبئة والتغليف،

شوف تيفي

تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية بالمغرب، التي ستنظم في الفترة ما بين 25 و 27 شتنبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض يمثلون قطاعات المعدات، والتعبئة والتغليف، والمكونات والمعالجة والنظافة والجودة وكذلك التخزين والمناولة.

ويعتبر هذا الملتقى الذي تنظمه الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بشراكة مع شركة ''جي.إل إفنتس''، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفق بلاغ للمنظمين توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، موعدا لا محيد عنه بالنسبة لموردي الصناعة الغذائية.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الملتقى يتوخى مواكبة الشركات في مجال الصناعة الغذائية على مستوى انتشارها الاستراتيجي وتقديم جميع الحلول والابتكارات في القطاع، مشيرا إلى أن الصناعة الغذائية هي واحدة من القطاعات المحركة للاقتصاد المغربي، مع قيمة مضافة صناعية تبلغ 29 بالمائة.

ويتيح الملتقى، الذي ينعقد مرة كل سنتين، للمهنيين أرضية لعقد لقاءات أعمال، ويستقطب مجموع الفاعلين العاملين في كل الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية.
يذكر أن الدورة الخامسة من ملتقى موردي الصناعة الغذائية استضافت على مساحة ثمانية آلاف متر مربع، 378 عارضا وعلامة تجارية، ومجموعات صناعية كبرى، ومقاولات صغرى ومتوسطة، من 15 دولة (المغرب، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، ومصر، وبلجيكا والبرتغال وتونس وإيطاليا وهولندا وسويسرا وغيرها).

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدار البيضاء الدورة ملتقى موردي الصناعة الغذائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب | مجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء | مجتمع

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء | مجتمع

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب | مجتمع

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شوفو معركة بالسيوفا وسط فاس | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

فيديو جد خطير يشعل الفيسبوك..شوفو معركة بالسيوفا وسط فاس

قصــة مؤثرة..ماتو والديه استولات ليه خالتو على الإرث بالبيضاء | حالة خاصة

قصــة مؤثرة..ماتو والديه استولات ليه خالتو على الإرث بالبيضاء

منازل آيلة للسقوط بمارتيل و شركة أمانديس في قلب العاصفة | خارج البلاطو

منازل آيلة للسقوط بمارتيل و شركة أمانديس في قلب العاصفة

من مقهى شعبي..شوفو كيفاش تفاعل الجمهور المغربي مع أهداف الأسود في شباك مالاوي | بــووز

من مقهى شعبي..شوفو كيفاش تفاعل الجمهور المغربي مع أهداف الأسود في شباك مالاوي

﻿

آخر المستجدات

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب | مجتمع
منذ 38 دقيقة

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية : 9 ملايين أمي في المغرب

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية | مجتمع

الدار البيضاء تحتضن الدورة السادسة لملتقى موردي الصناعة الغذائية

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء | مجتمع

عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء | مجتمع

أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • co[email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.