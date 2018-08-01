 عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء ﻿
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عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 01:07 عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء | مجتمع
عودة المواجهات العنيفة بين سكان الدائرة الجبلية لاشتوكة أيت بها والرعاة الرحل وسقوط 7 ضحايا بينهم 5 نساء
لازالت هجمات الرعاة الرحل على مناطق الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت بها متواصلة، بعد تسجيل عدد من الإصابات الجديدة اليوم في صفوف الساكنة المحلية، وبالضبط بدوار ''أزغار بيهميتن'' بجماعة ''إدوسكا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لازالت هجمات الرعاة الرحل على مناطق الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت بها متواصلة، بعد تسجيل عدد من الإصابات الجديدة اليوم في صفوف الساكنة المحلية، وبالضبط بدوار ''أزغار بيهميتن'' بجماعة ''إدوسكا أوفلا''، حيث أسقطت حوالي 7 أشخاص إثر إصابتهم بجروح جد بليغة، جراء مواجهات عنيفة بينهم وبين الرعاة الرحل.

وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن سكان ''أزغار بيهميتن'' تفاجأوا بقطعان الإبل والمواشي التابعة للرعاة الرحل تجتاح أراضيهم الزراعية، وتلحق بها خسائر مادية فادحة، إثر إتلافها لأشجار اللوز والأركان ونبات الصبار، وغيرها من المزروعات التي تعتمد عليها الساكنة المحلية في معيشها اليومي، الأمر الذي أثار حفيظتها، لتخرج لصد الرعاة الرحل، وثنيهم عن استباحة ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وهو ما فتح باب المواجهة بين الطرفين، وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب وقتال، استعملت فيها الحجارة والمقالع والهراوات وخلفت سقوط عدد من الجرحى والمعطوبين الذين وصل عددهم إلى 7 أشخاص من ساكنة ''أزغار بيهميتن'' بينهم 5 نساء.

واستنفرت هذه المواجهات مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم فض النزاع بين الطرفين، وفتح تحقيق شامل حول حيثيات وملابسات اندلاع المواجهات العنيفة، فيما نقل المصابون صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

يشار أن، عددا من مناطق اشتوكة أيت بها تشهد زحف مجموعة من الرعاة الرحل على أراضي وممتلكات الساكنة المحلية، ما فتح الصراع على أشده بين الطرفين، وينذر بتزايد حدة الاحتقان والتوتر بالإقليم في حال لم تتدخل السلطات المحلية والإقليمية، وتتعامل بحزم مع مشكل الرعاة الرحل، الذي بات يقض مضجع المواطنين، ودفع بعدد منهم إلى الخروج للشارع في أكثر من مناسبة للاحتجاج، والتنديد بصمت المسؤولين والجهات الوصية تجاه هذا الملف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها رعاة الرحل هجمات تسقط 7 ضحايا جروح بليغة مواجهات عنيفة

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