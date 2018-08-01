أقمصة المنتخب المغربي خلال مباراة مالاوي تعيد الكرة المغربية إلى الوراء ﻿

أثارت أقمصة المنتخب المغربي لكرة القدم، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن استغرابهم الشديد لعدم حمل هذه الأقمصة لأسماء اللاعبين بالرغم من أن المباراة التي خاضها

''شوف تيفي''

أثارت أقمصة المنتخب المغربي لكرة القدم، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن استغرابهم الشديد لعدم حمل هذه الأقمصة لأسماء اللاعبين بالرغم من أن المباراة التي خاضها الأسود ضد منتخب مالاوي تعتبر دولية، وتدخل ضمن المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس إفريقيا الكاميرون 2019.

آلاف النشطاء المغاربة ومن بينهم إعلاميون متتبعون للشأن الكروي المحلي والدولي، تفاعلوا مع ما تم اعتباره ''فضيحة''، موضحين أن عدم وضع الأسماء على أقمصة اللاعبين، يعيد الكرة المغربية إلى الوراء، ويجعل المنتخب المغربي شبيها بتلك المنتخبات الصغيرة التي لم تعانق بعد الاحتراف.

جدير بالذكر أن مباراة الليلة والتي جمعت المنتخب المغربي بنظيره المنتخب المالاوي، انتهت لصالح أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، سجلها كل من المايسترو حكيم زياش والقناص الشاب يوسف النصيري.