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الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 3 مغاربة بتهمة الاعتداء والسرقة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 00:45 الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 3 مغاربة بتهمة الاعتداء والسرقة | حوادث و حقوق
الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 3 مغاربة بتهمة الاعتداء والسرقة
اعتقلت عناصر الشرطة الإسبانية، أول أمس الخميس ثلاثة شبان مغاربة قاموا بتهشيم تسع سيارات كانت متوقفة في الشارع العام.

شوف تيفي

اعتقلت عناصر الشرطة الإسبانية، أول أمس الخميس ثلاثة شبان مغاربة قاموا بتهشيم تسع سيارات كانت متوقفة في الشارع العام.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية ''إيفي'' اليوم السبت أنه تم وضع المغاربة الثلاثة الذين يبلغون من العمر على التوالي 18 – 24 – و31 عاماً، رهن تدابير الحراسة النظرية بتهم مختلفة تتعلق بالاعتداء على ملك الغير، والسرقة والسرقة المقترنة بعنف.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر إحالتهم على المدعي العام ليتخذ المتعين في حقهم. وكشفت صحف إسبانية،أن المغاربة الثلاثة حطموا سيارة رباعية الدفع وثماني سيارات ركاب أخرى خفيفة .

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