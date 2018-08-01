 بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور ب''سلطانة الأندلس'' ﻿
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بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور بسلطانة الأندلس | ثقافة و فنون

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بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور ب''سلطانة الأندلس''

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 00:20 بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور بسلطانة الأندلس | ثقافة و فنون
بالفيديو..... الفنانة الإماراتية أحلام تلقب الفنانة المغربية أسماء المنور ب''سلطانة الأندلس''
أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام آل شمسي لقب ''سلطانة الأندلس'' على الفنانة المغربية أسماء المنور.

شوف تيفي

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام آل شمسي لقب ''سلطانة الأندلس'' على الفنانة المغربية أسماء المنور.

ونشرت الملكة قبل قليل عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام فيديو يجمعها بالمنور على ظهر باخرة أرفقته بتدوينة كتبت فيها ''مع سلطانة الأندلس'' في إشارة إلى الفنانة أسماء المنور حيث تفاعل معها العديد من متتبعي الفنانتين.

ويشار أن الفنانة المغربية المتألقة تحظى بإعجاب العديد من الفنانات والفنانين العرب واحترامهم لما تتسم به من حسن أخلاق وتربية حيث لم يسبق لها أن شتمت أو تلفظت بألفاظ لا تليق بها عكس بعض الفنانات اللواتي رغم أصواتهن الجميلة إلا أنهن اشتهرن بسمعة سيئة داخل الوسط الفني.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملكة أحلام لقبات المنور

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