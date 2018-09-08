عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي ''السلام'' بالداخلة +صورة ﻿

شبّ مساء يوم السبت، حريق مهول في عدد من المحلات التجارية وسط السوق البلدي ''السلام'' الكائن بالقرب من حي الوحدة بمدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

شبّ مساء يوم السبت، حريق مهول في عدد من المحلات التجارية وسط السوق البلدي ''السلام'' الكائن بالقرب من حي الوحدة بمدينة الداخلة.

وحسب مصادرنا من عين المكان، فإن الحريق ناتج عن انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير بأحد المحلات الكائنة بالسوق المذكور؛ وهو ما خلف خسائر مادية مهمة لحقت بالعديد من المحلات التجارية.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الوقاية المدنية والشرطة إلى عين المكان، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، كي لاتلتهم ألسنة النيران باقي المحلات وسط السوق المذكور؛ بينما قامت المصالح الأمنية بفتح بحث للكشف عن حيثيات وملابسات هذا الحادث.