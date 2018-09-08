مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن صحافية شابة، تقدمت خلال الأسبوع الجاري بشكاية للمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تتهم من خلالها ثلاثة كوميديين معروفين في الساحة الفنية بالتحرش الجنسي بها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن صحافية شابة، تقدمت خلال الأسبوع الجاري بشكاية للمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تتهم من خلالها ثلاثة كوميديين معروفين في الساحة الفنية بالتحرش الجنسي بها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشابة التي تعمل في مجال الإعلام، اتهمت في شكايتها الكوميديين بالتحرش الجنسي بها والسب والقذف في حق شابة محصنة بإحدى مقاهي مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن الشكاية تم وضعها لدى ضابطة الشرطة القضائية بدائرة درب عمر.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بصورة للشكاية التي تم وضعها لدى المصالح الأمنية والتي تضم التهم الموجهة للكوميديين الثلاثة.