 مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب ﻿
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مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 22:58 مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب | مجتمع
مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب
تفاجأ المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بتداول العديد من الصور والفيديوهات الصادمة والمثيرة الخاصة بإعلانات تشجع الرجال على اقتناء منتوجات خاصة بتقوية القدرة الجنسية

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بتداول العديد من الصور والفيديوهات الصادمة والمثيرة الخاصة بإعلانات تشجع الرجال على اقتناء منتوجات خاصة بتقوية القدرة الجنسية والزيادة في حجم العضو الذكري.

- بيع الوهم للرجال مقابل مبالغ تصل لـ ''1400 درهم''

بطريقة مثيرة و ''بلا حشمة بلا حيا''، كشفت شابة تعمل في بيع منتوج جنسي في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أنها تتوفر على منتوج ''جيل'' خاص بتكبير العضو الذكري، يتم إدخاله إلى المغرب بطرق قانونية، مشيرة إلى أن سعر هذا المنتوج الروسي الصنع يتراوح ما بين ألف درهم و''1400 درهم''، وتظهر نتائجه بعد أيام فقط من استخدامه، مؤكدة أنها قامت ببيع كمية جد مهمة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تحاول التهرب من الرد عن السؤال الخاص بالعوارض الجانبية لهذا المنتوج والتي قد تتسبب في تدهور الحالة الصحية للراغب في استخدامه.

- عشابون بمراكش يبيعون منتوجات جد خطيرة

بائع أعشاب يملك محلا بمدينة مراكش، يضع رقم هاتفه في صفحته بالفيسبوك، أوضح لـ ''شوف تيفي'' أن آلاف الأشخاص مدمنون على منتجاته التي يقول إنها تقوي القدرة الجنسية وتمكن مستخدمها من الزيادة في حجم قضيبه، اعترف بأن هذه المنتجات التي يطلق عليها ''الفياغرا الطبيعية''، قد تكون خطيرة إذا ما تم إدماج مواد عليها رفض الكشف عنها، مشددا على أن أسعار منتجه تصل لـ 400 درهم، و''الهوس'' الذي يعد مرضا نفسيا، دفع برجال إلى إدمان هذه المنتجات.

- مواد خطيرة تباع للرجال والنهاية قد تكون الموت أو الإصابة بمرض خطير

وعلاقة ببيع هذه المنتجات، أشارت الطبيبة ''نسرين سيجام'' لـ ''شوف تيفي'' أن بعض المنتجات والتي تخضع للرقابة لا تشكل خطرا على حياة الرجال، مشددة في الوقت نفسه أن الأمر الخطير والذي قد تكون عواقبه وخيمة على صحة الرجل وقدرته هو استخدامه ما يسمى بـ ''الأعشاب الطبيعية'' والتي قد تحتوي على مواد سامة، يتسبب الاستخدام الخاطئ لها في تدهور صحة مستخدميها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جيل نسرين الصحة الأعشاب

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