 كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي السلام بالداخلة +صورة | حوادث و حقوق

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي ''السلام'' بالداخلة +صورة

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب | مجتمع

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب

كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد | مجتمع

كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد

تعرض سائحة جزائرية للسرقة وسط البيضاء..شوفو شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

تعرض سائحة جزائرية للسرقة وسط البيضاء..شوفو شنو وقع ليها

عـــاجل: بعد إعلان إصابته بورم خبيث..علامن كيدق راجل دنيا باطما في تدوينة نارية: تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب | ثقافة و فنون

عـــاجل: بعد إعلان إصابته بورم خبيث..علامن كيدق راجل دنيا باطما في تدوينة نارية: ''تبقى الأسود أسودا

مثير..شاب متورط في اغتصاب قاصر عربد وسط مستشفى بتطوان | حوادث و حقوق

مثير..شاب متورط في اغتصاب قاصر عربد وسط مستشفى بتطوان

اعتقال مسير مقهى للشيشة وآخرين من أجل التحريض على الفساد واغتصاب قاصر بمكناس | حوادث و حقوق

اعتقال مسير مقهى للشيشة وآخرين من أجل التحريض على الفساد واغتصاب قاصر بمكناس

ردود أفعال غريبة من عائلة باطما بعد مرض محمد الترك | ثقافة و فنون

ردود أفعال غريبة من عائلة باطما بعد مرض محمد الترك

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 22:52 كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد | مجتمع
كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد
أعلنت كلية الطب والصيدلة بفاس، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، عن اللائحة الرسمية لطلبة الطب الجدد برسم الموسم الجامعي 2019/2018، بعد عملية ضبط لائحة القبول النهائي يوم الخميس الماضي.

شوف تيفي

أعلنت كلية الطب والصيدلة بفاس، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، عن اللائحة الرسمية لطلبة الطب الجدد برسم الموسم الجامعي 2019/2018، بعد عملية ضبط لائحة القبول النهائي يوم الخميس الماضي.

و حسب بيان صحفي صادر عن الكلية، فقد شهدت نتائج المباراة التي تم نشرها عبر بيان رسمي بتاريخ 2018/07/27، نجاح 343 طالب بزيادة 13 مقعدا عن العدد المحدد مسبقا من طرف وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، نظرا إلى تساوي المعدل العام بين المتبارين، فيما حددت لائحة الانتظار في 4 لوائح بما مجموعه 72 مرشحا.

ويضيف البيان أن المباراة مرت عبر ثلاث مراحل:التسجيل الأولي، ثم الانتقاء الأولي مع إجراء الاختبار الكتابي، ثم تحديد لائحة القبول النهائية و لوائح الانتظار.

وحسب البيان دائما، فإن كلية الطب و الصيدلة بفاس، تكون قد استوفت المقاعد المخصصة، ليتم تحديد اللائحة الرسمية في 330 طالب طب، ليتم استكمال الفوج رقم 20 منذ تأسيس الكلية سنة 1999، و ذلك دون احتساب الحصة الخاصة للأجانب و التي تندرج في إطار شراكات التعاون بين المملكة المغربية و الدول الشقيقة.

وأشار البيان، أن العميد بالنيابة لكلية الطب و الصيدلة بفاس، سيلقي الدرس الافتتاحي برسم الموسم الجامعي 2019/2018، يوم الاثنين 10 شتنبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا، بمدرج مولاي حسن فريح.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فاس كلية طب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب | مجتمع

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور تكذب خبر وفاة 30 مهاجرا سريا | مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور تكذب خبر وفاة 30 مهاجرا سريا

وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين | مجتمع

وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين

رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني... | مجتمع

رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني...

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رد طريف من أم قروية بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات المدرسية..المسمن و البغرير كنعرفوه و كنصوبوه كل صباح | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

رد طريف من أم قروية بعد جدل إدراج الدارجة في المقررات المدرسية..المسمن و البغرير كنعرفوه و كنصوبوه كل صباح

مغني شعبي نصب على شاب ووالدته بالبيضاء و منين بغاو ياخدو حقهم تعدا عليهم فكازا | خارج البلاطو

مغني شعبي نصب على شاب ووالدته بالبيضاء و منين بغاو ياخدو حقهم تعدا عليهم فكازا

الجامعة الملكية المغربية للملاكمة ترد على الملاكم الذي هدد بالإضراب عن الطعام | خارج البلاطو

الجامعة الملكية المغربية للملاكمة ترد على الملاكم الذي هدد بالإضراب عن الطعام

​بالفيديو..أجواء حماسية ورائعة أمام ملعب دونور ..جينا نتفكرو أيام ا​​لمونديال و نفرحو مع المنتخب بالفوز | خارج البلاطو

​بالفيديو..أجواء حماسية ورائعة أمام ملعب دونور ..جينا نتفكرو أيام ا​​لمونديال و نفرحو مع المنتخب بالفوز

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي السلام بالداخلة +صورة | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

عـــاجل... إندلاع حريق مهول بالسوق البلدي ''السلام'' بالداخلة +صورة

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..اتهام كوميديين مغاربة بالتحرش الجنسي

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب | مجتمع

مواد جنسية تباع بدون رقابة تهدد الرجال بالمغرب

كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد | مجتمع

كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.