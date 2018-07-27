كلية الطب بفاس تعلن اللائحة الرسمية للطلبة الجدد ﻿

أعلنت كلية الطب والصيدلة بفاس، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، عن اللائحة الرسمية لطلبة الطب الجدد برسم الموسم الجامعي 2019/2018، بعد عملية ضبط لائحة القبول النهائي يوم الخميس الماضي.

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أعلنت كلية الطب والصيدلة بفاس، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، عن اللائحة الرسمية لطلبة الطب الجدد برسم الموسم الجامعي 2019/2018، بعد عملية ضبط لائحة القبول النهائي يوم الخميس الماضي.

و حسب بيان صحفي صادر عن الكلية، فقد شهدت نتائج المباراة التي تم نشرها عبر بيان رسمي بتاريخ 2018/07/27، نجاح 343 طالب بزيادة 13 مقعدا عن العدد المحدد مسبقا من طرف وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، نظرا إلى تساوي المعدل العام بين المتبارين، فيما حددت لائحة الانتظار في 4 لوائح بما مجموعه 72 مرشحا.

ويضيف البيان أن المباراة مرت عبر ثلاث مراحل:التسجيل الأولي، ثم الانتقاء الأولي مع إجراء الاختبار الكتابي، ثم تحديد لائحة القبول النهائية و لوائح الانتظار.

وحسب البيان دائما، فإن كلية الطب و الصيدلة بفاس، تكون قد استوفت المقاعد المخصصة، ليتم تحديد اللائحة الرسمية في 330 طالب طب، ليتم استكمال الفوج رقم 20 منذ تأسيس الكلية سنة 1999، و ذلك دون احتساب الحصة الخاصة للأجانب و التي تندرج في إطار شراكات التعاون بين المملكة المغربية و الدول الشقيقة.

وأشار البيان، أن العميد بالنيابة لكلية الطب و الصيدلة بفاس، سيلقي الدرس الافتتاحي برسم الموسم الجامعي 2019/2018، يوم الاثنين 10 شتنبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا، بمدرج مولاي حسن فريح.