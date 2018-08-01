تعرض سائحة جزائرية للسرقة وسط البيضاء..شوفو شنو وقع ليها ﻿

تعرضت سائحة جزائرية، للسرقة مساء يومه السبت، على مستوى ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، حيث أقدم شخصان على متن دراجة نارية من نوع '' سي 90'' باعتراض سبيلها وسرقة حقيبتها اليدوية.

''شوف تيفي''

تعرضت سائحة جزائرية، للسرقة مساء يومه السبت، على مستوى ساحة النصر بدرب عمر بالبيضاء، حيث أقدم شخصان على متن دراجة نارية من نوع '' سي 90'' باعتراض سبيلها وسرقة حقيبتها اليدوية.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن عنصرين تابعين لفرقة الدراجين السياحية، حلا بعد نصف ساعة بمكان تعرض الضحية للسرقة، وقاما باصطحابها إلى مخفر الشرطة من أجل الاستماع لها للكشف عن هوية اللصين.

وأضاف ذات المصدر أن الجزائرية وخلال الاستماع لها، أكدت أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على مبلغ مالي تصل قيمته لتسع آلاف درهم وبعض الوثائق الشخصية.