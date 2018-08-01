عـــاجل: بعد إعلان إصابته بورم خبيث..علامن كيدق راجل دنيا باطما في تدوينة نارية: ''تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب'' ﻿

تدوينة نارية و ملغومة تلك التي نشرها قبل قليل من يومه السبت، المنتج البحريني محمد الترك زوج دنيا باطما، و ذلك بعد يومين فقط من إعلان إصابته بورم خبيث عبر تقنية البث المباشــر.

شــــوف تيفي:

تدوينة نارية و ملغومة تلك التي نشرها قبل قليل من يومه السبت، المنتج البحريني محمد الترك زوج دنيا باطما، و ذلك بعد يومين فقط من إعلان إصابته بورم خبيث عبر تقنية البث المباشــر.

و كتب الترك قبل قليل من يومه السبت،عبر حسابه بالانستغرام،''إذا كانت تفكر الكلاب أنه الأسد قد وقع فهم غلطانين لانه في فتره راحه وراح يرجع يقضى على الحشرات وللعلم فقط

اذا انشأت جيش من مئة أسد بقيادة كلب ساموت جميع الأسود كالكلاب في أرض المعركه أما اذا صنعت جيشا من مئة كلب بقيادة أسد فجميع الكلاب ستحارب كأنها أسود لا تأسفن على غدر الزمان لطالما ... رقصت على جثث الأسود كلابُ

لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها ... تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب

تبقى الأسود مخيفة في أسرها ... حتى وإن نبحت عليها كلاب..''

تدوينة الترك المثيرة و النارية، تطرح مجموعة من علامات الاستفهام خصوصا بعد إعلان إصابته بمرض خطير.