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مثير..شاب متورط في اغتصاب قاصر عربد وسط مستشفى بتطوان

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 21:41 مثير..شاب متورط في اغتصاب قاصر عربد وسط مستشفى بتطوان | حوادث و حقوق
مثير..شاب متورط في اغتصاب قاصر عربد وسط مستشفى بتطوان
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، يومه السبت، شابا في عقده الثاني، يجد صعوبة في الكلام ''أخرس''، وذلك على إثر صدور مذكرة بحث في حقه من طرف مصالح الدرك الملكي، عقب الاشتباه في اغتصابه لفتاة قاصرة.

''شوف تيفي''

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، يومه السبت، شابا في عقده الثاني، يجد صعوبة في الكلام ''أخرس''، وذلك على إثر صدور مذكرة بحث في حقه من طرف مصالح الدرك الملكي، عقب الاشتباه في اغتصابه لفتاة قاصرة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشاب، تم نقله إلى مستعجلات مستشفى سانية الرمل، عقب تعرضه لحادث، إلا أنه رفض تلقي العلاج وأثار فوضى عارمة داخل المستشفى، ما دفع بالإدارة إلى استدعاء المصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبعد حلولها بالمستشفى، قامت بتنقيط الشاب وتبين لها صدور مذكرة بحث في حقه ليتم اقتياده ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

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المغرب شوف تيفي شاب الحراسة النظرية الحادث الاغتصاب المستعجلات

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