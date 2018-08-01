اعتقال مسير مقهى للشيشة وآخرين من أجل التحريض على الفساد واغتصاب قاصر بمكناس ﻿

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس منتصف الأسبوع الجاري ثلاثة أشخاص سجن تولال من أجل التحريض على الفساد واغتصاب قاصرة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، من بينهم مسير مقهى متخصصة في تقديم مدخن

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس منتصف الأسبوع الجاري ثلاثة أشخاص سجن تولال من أجل التحريض على الفساد واغتصاب قاصرة لا يتجاوز عمرها 16 سنة، من بينهم مسير مقهى متخصصة في تقديم مدخن الشيشة بإحدى المقاهي بشارع باريس والقريبة من إحدى مساجد العاصمة الإسماعيلية مكناس، وفتاة توسطت في عملية التغرير بالقاصرة لصالح مسير المقهى المذكورة، وشخص آخر متهم بالاغتصاب.

وتعود تفاصيل النازلة، حين فوجئ والد القاصرة بغياب ابنته، ومبيتها خارج منزل الأسرة، بعدما أخبرته هاته الأخيرة بأنها ستحضر حفلة بمناسبة إحياء ذكرى عيد ميلاد صديقتها، قبل أن يكتشف أن ابنته قضت الليلة رفقة شخص بالغ، الأمر الذي دفع به إلى تقديم شكاية ضد المتهم الأول، مسير مقهى الشيشة حيث احتفلت الفتاة القاصرة مع صديقتها وأشخاص آخرين بعيد الميلاد.

وأثناء استنطاقها من قبل الضابطة القضائية، أكدت القاصرة أنها تعرضت للاغتصاب منذ مدة من طرف شخص آخر، تم اعتقاله فيما بعد على ذمة النازلة المذكورة.

هذا، وقد أصبحت ظاهرة استقطاب القاصرات بمقاهي الشيشة كابوسا مرعبا لدى العديد من الأسر، خصوصا بعد تراجع الحملات الأمنية ضد هاته الأوكار، وتقاعس المصالح المختصة في إيفاد لجن مختلطة، والقيام بواجبها لحماية الشباب والقاصرين من هاته الآفة.