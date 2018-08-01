ردود أفعال غريبة من عائلة باطما بعد مرض محمد الترك ﻿

أثارت ردود أفعال عائلة دنيا باطما استنكار واستغراب متتبعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زوج باطما، محمد الترك، عن إصابته بورم خبيث.

شوف تيفي

أثارت ردود أفعال عائلة دنيا باطما استنكار واستغراب متتبعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زوج باطما، محمد الترك، عن إصابته بورم خبيث.

وبعدما كان الكل يظن أن دنيا باطما ستخرج عن صمتها بخصوص مرض زوجها، فإن الأخيرة فضلت الاستمرار في نشر صورها الشخصية وفيديوهات الماكياج وعدم الاكثرات لمرض زوجها الذي عبر عن اشتياقه الكبير لأبنائه.

وكانت دنيا باطما قد نشرت عبر حسابها الرسمي بالإنستغرام تدوينة قالت فيها « القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يظن الكثيرون أنك سقطت …أعتذر فما تظنونه خاطئ ».

ومن جهتها، قالت شقيقة دنيا، إيمان باطما لمتتبعيها '' خويو راسكم''، في إشارة منها أن زوج أختها لا يعاني من أي مرض.

هذا وفضلت والدة دنيا باطما، ليلى التازي، نشر صورة عبر حسابها بالإنستغرام عشية يومه السبت مرفوقة بعبارة '' السكوت حكمة'' .