الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور تكذب خبر وفاة 30 مهاجرا سريا ﻿

نفت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خبر وفاة 30 مهاجرا سريا، اليوم السبت، بعد انقلاب قارب وسط البحر المتوسط، كان متوجها إلى الجارة الشمالية إسبانيا، قبل أن تلفظهم مياه شاطئ ''تازغين''

شوف تيفي

نفت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خبر وفاة 30 مهاجرا سريا، اليوم السبت، بعد انقلاب قارب وسط البحر المتوسط، كان متوجها إلى الجارة الشمالية إسبانيا، قبل أن تلفظهم مياه شاطئ ''تازغين'' بإقيلم الدريوش.

وأفادت ذات المصادر أن الجهات المسؤولة بإقليمي الناظور والدريوش، أكدت أن هناك جثة واحدة لفظتها مياه البحر بالقرب من شاطئ تابع لجماعة ''الكبداني'' التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش، كما أن الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

كما أوضحت أن مصادر الجمعية انتقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لمدينة الحسيمة، ولم يتم العثور على أي جثة، لحدود الساعة..

جدير بالذكر أن خبر غرق مهاجرين سريين، أثار مجموعة من ردود الفعل، خصوصا لدى عائلات بعض شباب المنطقة، الذين هاجر أبناؤهم سرا نحو إسبانيا، منذ أول أمس، وانقطعت أخبارهم، متخوفين من أن يكون البحر أنهى حياة هؤلاء الشباب الباحثين عن حياة أفضل خارج المغرب.