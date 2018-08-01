 وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين ﻿
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وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 19:38 وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين | مجتمع
وفاة 3 أشخاص بالمركز الاجتماعي بتيط مليل بسبب الفوضى والإهمال من طرف المسؤولين
قامت المجموعة الشبابية أمجاد الخير للأعمال الاجتماعية ومجموعة أحباب الخير للأعمال الاجتماعية والخيرية والتطوعية والاتحاد المغربي للإعلام والثقافة والفكر بتحضير وجبة غذاء جماعي وتوزيع مجموعة من

شوف تيفي

قامت المجموعة الشبابية أمجاد الخير للأعمال الاجتماعية ومجموعة أحباب الخير للأعمال الاجتماعية والخيرية والتطوعية والاتحاد المغربي للإعلام والثقافة والفكر بتحضير وجبة غذاء جماعي وتوزيع مجموعة من المواد الغذائية والتي استفاد منها نزلاء بجناح 7و8 بمركز الرعاية الاجتماعية دار الخير تيط مليل.

وتأتي هذه المبادرة الخيرية، وفقا لمصدر ''شوف تيفي'' في اتصال هاتفي اليوم السبت،'' من أجل فك العزلة على النزلاء بالمركز، وذلك على خلفية ما وقفت عليه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة أمجاد الخير وأحباب الخير من خروقات ومأسي اجتماعية وإنسانية يعاني منها نزلاء هذا المركز.

وبالرغم من التغطية الإعلامية التي قامت بها مجموعة من المواقع الإعلامية والصحفية حول المركز الاجتماعي بـ''تيط مليل''، وكانت قناة ''شوف تيفي'' سباقة في نقل مآسي النزلاء بالمركز، كشف المصدر أنه تم ''الاعتداء على أعضاء و رئيس جمعية شباب أمجاد الخير من طرف إدارة المركز، ولولا تدخل المسؤولين بعد ربط الاتصال بهم لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه حيث كان الهدف من خلق هذا التشويش، هو منع الجمعيات من إدخال الإعانات لمركز المسنين''.

مضيفا في ذات السياق ''ومع ذلك ما زالت إدارة المركز تتماطل وتتملص من مسؤوليتها في تقديم العناية الصحية اللازمة للنزلاء، حيث أنه وفي مدة أسبوع واحد توفي 3 أشخاص بسبب الإهمال الذي تعرضوا له بالمركز''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب وفاة أشخاص المركز الاجتماعي تيط مليل الفوضى الإهمال

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