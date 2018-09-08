تفاصيل جديدة حول إلقاء القبض على خمسيني بحوزته مسدس وبطاقة للصحافة مزورة بمدينة الدار البيضاء ﻿

تم إلقاء القبض ليلة أمس الجمعة حوالي منتصف الليل على خمسيني يحمل مسدسا مزورا وينتحل صفة صحافي بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

تم إلقاء القبض ليلة أمس الجمعة حوالي منتصف الليل على خمسيني يحمل مسدسا مزورا وينتحل صفة صحافي بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين بأمن أنفا، قامت ليلة أمس بإلقاء القبض على شخص خمسيني في حالة سكر وبحوزته مسدس أسود بلاستيكي ومصفد حديدي وبطاقة للصحافة مزورة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشخص المعني كان في حالة سكر وعند مروره بجانب حارس ليلي سقط منه مسدس، وبعد أن أخبره الحارس بالتقاط مسدسه ارتبك قبل حمله من الأرض ودخل بعدها إلى مقهى للشيشة بذات الشارع.

وأضاف مصدرنا، أن الحارس الليلي الذي لاحظ ارتباك المعني بالأمر وقام بإخبار فرقة الدراجين، الذين قاموا باستدراجه وإجراء تفتيش روتيني وجدوا بحوزته تلك الأغراض.

كما أكد المصدر أنه تم اقتياد المشتبه به إلى مصلحة المداومة بمنطقة أنفا قبل عرضه على فرقة الشرطة القضائية.