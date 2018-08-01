 رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني... ﻿
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رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني...

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 17:52 رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني... | مجتمع
رشيدة : هذا السر ضرني بزاف..درت جميع البليات وتكرفصت في حياتي وتزوجت وعمري 12 عام من شيباني...
'' أريد فقط أن أموت وأموت مرتاحة '' ذاك هو طلب ورجاء امرأة مغربية فاض بها المقام من هول المقام ولم تستطع أن تتحمل. تدخل ''شوف تيفي'' الغرفة الضيقة المكتراة.. فيها كل شيء.. قصص من حياة امرأة مغربية تصلح

'' شوف تيفي'': عبدالله الساورة / علاء الصنوبري

'' أريد فقط أن أموت وأموت مرتاحة '' ذاك هو طلب ورجاء امرأة مغربية فاض بها المقام من هول المقام ولم تستطع أن تتحمل. تدخل ''شوف تيفي'' الغرفة الضيقة المكتراة.. فيها كل شيء.. قصص من حياة امرأة مغربية تصلح سيرتها لأن تكون فيلما مطولا أو رواية بواقعية اجتماعية وبعمق إنساني.

'' أنا عييت وهذا السر ضرني بزاف '' .. تريد أن تزيح هذا السر الجاثم على القلب لمدة طويلة واختارت '' شوف تيفي '' لتعيد سرد الحكاية من جديد وأمام الملأ وبوجه مكشوف.. هي القناعات حينما تصل لذروتها...

حسون رشيدة تعرف نفسها أنها '' بنت المخزن'' تتجاوز عتبة 55 عاما.. تقول '' تعذبت في حياتي العذاب ديال بصح '' في حديثها لـ'' شوف تيفي''. تضيف '' ولدتني والدتي وأعطتني لجدتي.. وحينما وصلت سن 12 عاما كنت قبيحة شيئا ما وللتخلص مني زوجتني برجل شيباني.. تكرفص عليا وعذبني بزاف.. وحاولت الانتحار.. لم أكن أعرف أي شيء..''. تعود الطفلة إلى بيت والدتها وبعد مرور ثلاث سنوات تتزوج للمرة الثانية ودائما بنفس الطريقة.. زواج الفاتحة. لكن الوحم حال بينها وبينه..أصبحت تكرهه وولدت طفلا منه.. انفصلت عن الزوج الثاني مجددا وعادت لمنزل والدتها. ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد تعرضت رشيدة لحادثة سير قاتلة.. لم تعد تتذكر أي شيء.. تضيف '' بعد حادثة السير المؤلمة أصبحت أتعاطى أشياء أخجل من ذكرها.. لم أعد أتكلم مع الناس.. ولا أعرف أبي ''. يكبر الطفل في أجواء الذل.. وشوارع المهانات..بين الانتقال من هنا إلى هناك.. لا بيت تأوي إليه الأم مع طفلها ولا مدرسة تستقبل الطفل.. هي دروب الضياع التي تهيم بالنفوس والخواطر.. تكمل تعداد الحكاية بنوع من الأسى '' كنت أبيت في أدراج العمارات مختبئة..كانت عائلتي تطردني ولا أجد ملجأً للمبيت سوى الشارع.. هناك أماكن كنت أمر بها..أمر بها الآن وأبكي على حالي.. وأتساءل هل كنت أنا بالفعل أجلس بذاك المكان؟؟ ''. هي عوالم التشرد التي استقبلتها وتعايشت معها.

عشر سنوات بكاملها قضتها بالشوارع بطعمها المر ومذاقاتها..كيف يكون مذاق التشرد عمرا وردحا لعقد كامل؟ تحكي عن مغامراتها '' كل البليات جربتها.. فقط من أجل أن أنسى..ليس لدي حياة..أريد فقط أن أموت وأن أموت مرتاحة ''.. كيف تكون حياة إنسانة تبتغي الموت سبيلا و تنكيلا بالحياة وزفراتها؟؟. يفيض الفؤاد بما حمل من ثقل الأوزار..'' بغيت نخوي قلبي.. ما عنديش لمن نحكي ''.. هنا يصبح الحكي تنفسيا عن هموم لم تعد الذات قادرة على تحملها وتريد تقاسمها مع الجميع وعبر قناة '' شوف تيفي''..هو اختيار بمحض إرادتها.. بمحض ما يختمر في النفس من أوجاع تريد التخلص منها ورميها عبر بوابة السرد والحكي.

تنتقل إلى العمل كخادمة في البيوت.. وتشتغل بجهدها وكفاحها من أجل ابنها الذي ينظر إليها ولا يستطيع أن يقول لها أنها قامت بأشياء يندى لها الجبين.. تقول '' ما عندي غير الله..أنا راضية على ولدي.. عارفني كنت خايبة.. عارفني مسكين دوزت العذاب... ''. كيف يكون أبناء الشوارع بلا مدرسة وبلا مأوى؟.. تبكي رشيدة طيلة المقابلة الصحفية وكل الأمل بعدما دب العياء والوهن في الجسم ولم تعد تقوى على العمل. تطلب المساعدة.. فهل ينظر لها المحسنون بعين الرأفة والرحمة... ترى من يمد يد العون...؟

 

‫شوف تيفي

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رشيدة السر شيباني المغرب

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