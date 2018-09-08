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خطيـر.. النيران تلتهم قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 17:35 خطيـر.. النيران تلتهم قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة | حوادث و حقوق
خطيـر.. النيران تلتهم قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة
علمت ''شوف تيفي''، من مصادر مطلعة، أن حريقاً مهولاً، اندلع صباح اليوم السبت، بقسم الولادة بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

شـوف تيفي: يحيى الغليظ

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر مطلعة، أن حريقاً مهولاً، اندلع صباح اليوم السبت، بقسم الولادة بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا الحريق ناتج عن عطب تقني في الكهرباء داخل قسم الولادة بالمستشفى المذكور، وأن الحريق استمر لحوالي نصف ساعة، حيث فشل العاملون بالمستشفى في إخماد الحريق بأنفسهم.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية تذكر، ماعدا بعض الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بقسم الولادة، بحيث تم نقل نساء قسم الولادة إلى جناح المستعجلات مؤقتاً، إلى حين إصلاح قسم الولادة الذي تعرض للحريق.

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شوف تيفي المغرب الداخلة حريق مستشفى الحسن الثاني قسم الولادة المستعجلات

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