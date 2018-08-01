 بعد ربورطاج ''شوف تيفي'' الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط ﻿
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بعد ربورطاج شوف تيفي الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط | مجتمع

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بعد ربورطاج ''شوف تيفي'' الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 17:18 بعد ربورطاج شوف تيفي الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط | مجتمع
بعد ربورطاج ''شوف تيفي'' الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط
بعد الربورطاج الذي قام طاقم قناة ''شوف تيفي'' بإنجازه يوم أمس الجمعة حول الواقع المزري والكارثي الذي تعيش في ظله مجموعة مدارس ''عين أفرى'' وحدة ''إمزي'' بالجماعة الترابية إمسوان شمال مدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

بعد الربورطاج الذي قام طاقم قناة ''شوف تيفي'' بإنجازه يوم أمس الجمعة حول الواقع المزري والكارثي الذي تعيش في ظله مجموعة مدارس ''عين أفرى'' وحدة ''إمزي'' بالجماعة الترابية إمسوان شمال مدينة أكادير.

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن لجنة إقليمية تابعة للنيابة الإقليمية للتعليم بأكادير إدوتنان قد حلت قبل قليل بالمدرسة المذكورة التي تعرف وضعا كارثيا بكل المقاييس، حيث أنها لا تتوفر على ماء ولا كهرباء ولا مقاعد دراسية في المستوى ومطعم أصبح مكانا لجمع المتلاشيات، وهو ما أثار استياءً عارما لدى الساكنة المحلية التي ناشدت أكثر من مرة المسؤولين بالخروج عن صمتهم وإيجاد حل لها لضمان تحصيل جيد لأبنائهم الذين يأتون ويصطدمون بغياب جل الأساتذة إذ أكدوا في حوار خصوا به ''شوف تيفي''، أن المؤسسة التعليمية تبعد بمسافات جد طويلة عن مقر سكناهم ويفتقرون لوسائل نقل تقل أبناءهم صوب حجرات الدرس علاوة على أن الأساتذة يحضرون ساعة واحدة أو ساعتين ثم ليغادروا في واقع جد مزري ينذر بضياع مستقبل فلذات كبدهم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن اللجنة الإقليمية استمعت لآباء وأولياء التلاميذ رفقة المدير الجديد الذي عين حديثا بالمؤسسة لأهم مشاكل وانتظارات الساكنة قصد إيجاد حلول لها وبلورتها على أرض الواقع لتحسين ظروف تحصيل أبنائهم، وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة لهم وتطوير البنية التحتية للمؤسسة التعليمية.

وأضافت ذات المصادر، أن زيارة المسؤولين الإقليميين على التعليم بأكاديمية جهة سوس ماسة ونيابة أكادير إداوتنان يسارعون الزمن لإصلاح المدرسة، وتحسين بنياتها التحتية وتجهيزاتها قبل حلول لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة درءًا للفضيحة ولإنقاذ ماء وجههم أمام مسؤولي الداخلية.

 

‫شوف تيفي

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بعد ربورطاج شوف تيفي الذي فضح الوضع الكارثي لمدرسة بإمسوان شمال أكادير لجنة إقليمية تتحرك وتسابق الزمن قبل وصول مسؤولين من الرباط شوف تيفي:أكادير بعد الربورطاج الذي قام طاقم قناة شوف تيفي بإنجازه يوم أمس الجمعة حول الواقع المزري والكارثي الذي تعيش في ظله مجموعة مدارس عين أفرى وحدة إمزي بالجماعة الترابية إمسوان شمال مدينة أكادير. علمت شوف تيفي من مصادر جد مطلعة أن لجنة إقليمية تابعة للنيابة الإقليمية للتعليم بأكادير إدوتنان قد حلت قبل قليل بالمدرسة المذكورة التي تعرف وضعا كارثيا بكل المقاييس حيث أنها لا تتوفر على ماء ولا كهرباء ولا مقاعد دراسية في المستوى ومطعم أصبح مكانا لجمع المتلاشيات وهو ما أثار استياءً عارما لدى الساكنة المحلية التي ناشدت أكثر من مرة المسؤولين بالخروج عن صمتهم وإيجاد حل لها لضمان تحصيل جيد لأبنائهم الذين يأتون ويصطدمون بغياب جل الأساتذة إذ أكدوا في حوار خصوا به شوف تيفي أن المؤسسة التعليمية تبعد بمسافات جد طويلة عن مقر سكناهم ويفتقرون لوسائل نقل تقل أبناءهم صوب حجرات الدرس علاوة على أن الأساتذة يحضرون ساعة واحدة أو ساعتين ثم ليغادروا في واقع جد مزري ينذر بضياع مستقبل فلذات كبدهم. وأكدت مصادر شوف تيفي أن اللجنة الإقليمية استمعت لآباء وأولياء التلاميذ رفقة المدير الجديد الذي عين حديثا بالمؤسسة لأهم مشاكل وانتظارات الساكنة قصد إيجاد حلول لها وبلورتها على أرض الواقع لتحسين ظروف تحصيل أبنائهم وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة لهم وتطوير البنية التحتية للمؤسسة التعليمية. وأضافت ذات المصادر أن زيارة المسؤولين الإقليميين على التعليم بأكاديمية جهة سوس ماسة ونيابة أكادير إداوتنان يسارعون الزمن لإصلاح المدرسة وتحسين بنياتها التحتية وتجهيزاتها قبل حلول لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة درءًا للفضيحة ولإنقاذ ماء وجههم أمام مسؤولي الداخلية. شوف تيفي المغرب أكادير بعد ربورطاج فضح مؤسسة تعليمية لجنة إقليمية تتحرك قبل وصول لجنة من وزارة الداخلية

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