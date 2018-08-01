حادثة سير خطيرة إثر انقلاب سيارة ضواحي الفقيه بنصالح ﻿

وقعت يوم أمس الجمعة حادثة سير خطيرة بالطريق المؤدية إلى سوق السبت وبالقرب من واد أولاد سي بلغيت إقليم الفقيه بن صالح.

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وقعت يوم أمس الجمعة حادثة سير خطيرة بالطريق المؤدية إلى سوق السبت وبالقرب من واد أولاد سي بلغيت إقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن انقلاب سيارة خفيفة بجانب الطريق، أدى إلى إصابة 4 أشخاص كانوا على متنها بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الضحايا عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، مضيفا أنه من المحتمل أن يتم تحويلهم إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، نظرا لخطورة إصابتهم، لاسيما سائق السيارة الذي قيل إنه بين الحياة والموت.

وأكدت ذات المصادر أن عناصر الدرك الملكي حلوا بعين المكان ، وقاموا بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة بعدما أجروا المعاينة اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يكون انفجار في إطار إحدى العجلات من بين أسباب انقلاب السيارة.