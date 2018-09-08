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عاجل وبالصور.شوفو شنو وقع للفنان الكوميدي جواش وسط الدار البيضاء

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 16:54 عاجل وبالصور.شوفو شنو وقع للفنان الكوميدي جواش وسط الدار البيضاء | ثقافة و فنون
عاجل وبالصور.شوفو شنو وقع للفنان الكوميدي جواش وسط الدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الكوميدي ''جواش''، دخل في مشادة كلامية حادة مع سائق دراجة نارية بالقرب من محطة وقود توجد بشارع أم الربيع بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، قبل أن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الكوميدي ''جواش''، دخل في مشادة كلامية حادة مع سائق دراجة نارية بالقرب من محطة وقود توجد بشارع أم الربيع بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه السبت، قبل أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوء، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن التفاصيل أن الفنان الكوميدي، كان على متن سيارة خفيفة رفقة طفليه، ودخل في مشادة كلامية مع سائق دراجة نارية، مشيرا إلى أن الفنان المذكور طارد صاحب الدراجة قبل أن تصطدم سيارته بسيارة أخرى مركونة بالقرب من مكان الواقعة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وعاينت الخسائر المادية، واقتادت الجميع من أجل الاستماع لهم للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية جواش

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