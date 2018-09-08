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عاجل...ساكنة جماعة أكادير ملول بتارودانت تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والظروف الإجتماعية القاسية | مجتمع

عاجل...ساكنة جماعة ''أكادير ملول'' بتارودانت تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والظروف الإجتماعية

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عاجل...ساكنة جماعة ''أكادير ملول'' بتارودانت تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والظروف الإجتماعية القاسية

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 16:49 عاجل...ساكنة جماعة أكادير ملول بتارودانت تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والظروف الإجتماعية القاسية | مجتمع
عاجل...ساكنة جماعة ''أكادير ملول'' بتارودانت تخرج للاحتجاج ضد التهميش والفقر والظروف الإجتماعية القاسية
تشهد الجماعة القروية ''أكادير ملول'' التابعة لقيادة سكتانة دائرة تالوين إقليم تارودانت في هذه الأثناء احتجاج عشرات المواطنين، الذين خرجوا في مسيرة سيرا على الأقدام في اتجاه مقر الجماعة تنديدا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تشهد الجماعة القروية ''أكادير ملول'' التابعة لقيادة سكتانة دائرة تالوين إقليم تارودانت في هذه الأثناء احتجاج عشرات المواطنين، الذين خرجوا في مسيرة سيرا على الأقدام في اتجاه مقر الجماعة تنديدا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشون في كنفها منذ عقود.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' من عين المكان، فقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة لسياسة الإقصاء والتهميش التي ينهجها المسؤولون والمنتخبون بجماعة ''أكادير ملول'' تجاه الساكنة المحلية، التي تعاني من الفقر والهشاشة، وغياب أبسط ضروريات الحياة الكريمة لمواطني العهد الجديد على حد تعبير عدد من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية.

واحتج السكان الغاضبون على تردي الخدمات الصحية والإدارية وضعف البنيات التحتية وغياب مدارس ومؤسسات تكوينية كافية لتعليم أبناء المنطقة، الذين يغادر أغلبهم حجرات الدراسة في سن مبكرة، بفعل عدم توفر المنطقة على مؤسسات تعليمية لإتمام دراستهم، الشيء الذي يزيد من حدة الهدر المدرسي المحطم لأرقام قياسية بالمنطقة، زيادة على تردي الخدمات الصحية، وافتقار الجماعة لمستشفى ترتاده ساكنة المنطقة في الحالات المرضية المستعجلة كالإصابات بلدغات الأفاعي والعقارب التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا لإنقاذ المصابين بها، عكس ما يحدث على أرض الواقع إذ يضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة طلبا للاستشفاء، وفق تصريح هاتفي لأحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة.

هذا واستنكر المواطنون المشاركون في الشكل الاحتجاجي تماطل المجلس الجماعي ومسؤولي المنطقة محليا وإقليميا في الوفاء بوعودهم تجاه الساكنة بتحسين أوضاعها الاجتماعية ورفع الحصار والتهميش على مجموعة من الدواوير التي لا تزال تحت وقع الإقصاء، وذلك بربطها بالشبكة الطرقية والماء والكهرباء.

كما طالبوا بضرورة تطبيق مضامين الخطابات الملكية والتسريع في تنزيلها على أرض الواقع، وإشراك المواطن القروي في التنمية بالمنطقة وجعله محورها ولبنتها الأساسية.
يشار أن جماعة ''أكادير ملول'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت تعد أفقر جماعة بالإقليم وتعيش ساكنتها وسط ظروف وبيئة اجتماعية واقتصادية جد قاسية فمعظم الساكنة تعتمد على النشاط الفلاحي وتربية الماشية مع بعض مداخيل الجالية المقيمة بالخارج، وكذا الشباب الذي يهاجر إلى المدن بحثا عن العمل.

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شوف تيفي المغرب تارودانت عاجل ساكنة أكادير ملول التهميش الظروف الاجتماعية القاسية تخرج للاحتجاج

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