عاجل..نهاية مروعة لحياة عامل بناء بتطوان ﻿

لقي عامل بناء، في نهاية عقده الثاني، مصرعه، قبل قليل من يومه السبت، عقب سقوطه من أعلى عمارة في طور البناء توجد بالحي الإداري بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

''شوف تيفي''

لقي عامل بناء، في نهاية عقده الثاني، مصرعه، قبل قليل من يومه السبت، عقب سقوطه من أعلى عمارة في طور البناء توجد بالحي الإداري بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

وأوضح مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 29 سنة، سقط من الطابق الثالث، ما تسبب في إصابته بحروح خطيرة خاصة على مستوى الرأس ليتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى قسم المستعجلات.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالك تم وضعها بمستودع الأموات التابع لمستشفى سانية الرمل ، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع بأمر من النيابة العامة.