 نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر ﻿
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نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر | بوليتيك

نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر

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نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 16:43 نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر | بوليتيك
نايضة داخل الحركة الشعبية بسبب الولاية الثالثة لمحند العنصر
في الحقيقة لن يكون العنصرأمينا عاما للمرة الثالثة، إذا تم انتخابه في مؤتمر الحركة الشعبية الذي سينعقد بين 28 و 29 شتنبر الجاري، بل ظل الرجل الهادئ وذو المواقف الرصينة أمينا للحركة الشعبية منذ سنة 1986

شوف تيفي

في الحقيقة لن يكون العنصرأمينا عاما للمرة الثالثة، إذا تم انتخابه في مؤتمر الحركة الشعبية الذي سينعقد بين 28 و 29 شتنبر الجاري، بل ظل الرجل الهادئ وذو المواقف الرصينة أمينا للحركة الشعبية منذ سنة 1986 عندما أطاح بأستاذه المحجوبي أحرضان أي 32 سنة من القيادة، لكن في مؤتمر الحركة لسنة 2010، تم التنصيص في القانون الأساسي على ولايتين فقط للأمين العام المنتخب، مما يعني أن العنصر استنفذ ولايتين وهو على مشارف ولاية ثالثة، حيث تجري في الكواليس الاستعدادات لعرض تعديل على القانون الأساسي يسمح بولاية ثالثة للأمين العام، مما أغضب قيادات معارضة لتوجه العنصر ممن أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة التصحيحية.

في هذا الصدد صرح سعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحركي لـ ''شوف تيفي'' أن ''اللجنة لم تتلق لحد الآن أي رغبة كتابيا ولا شفهيا من أي شخص يريد الترشح للأمانة العامة'' في حين أكدت مصادر حركية أن هنالك عددا من الحركيين الذين يرغبون في الترشح ويفضلون التريث أمام التوجه العام الداعم للأمين العام الحالي، وخاصة اللجنة التحضيرية التي صنعت على مقاس العنصر، وفي نفس الإطار أكد امحمد المرابط الوزير والقيادي الحركي السابق والذي فضل تجميد عضويته أن ''الأمين العام للحركة الشعبية من حقه أن يترشح لدورتين فقط، لكنهم سيعدلون القانون الأساسي وانتهى الأمر، وكل ذلك بالديمقراطية..''. من جهته صرح محمد فاضلي رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية لـ ''شوف تيفي'' أن ''امنحد العنصر لم يعلن ترشيحه للأمانة العامة، وأن كل ما يروج حول ترشحه هو مجرد إشاعات.

ومن المرجح حسب مصادر مطلعة أن يجتمع المكتب السياسي للحركة الشعبية ليحسم في هذا النقاش من أجل اختيار من يصلح للمرحلة، أي أن الأمور تسير نحو التوافق قبل المؤتمر، والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد على من ستتوافق القيادات الحركية، مع غياب مرشحين، ومع استثناء محمد حصاد و14 مرشحا آخرين لايتوفرون على شرط ولايتين في المكتب السياسي حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي؟

الجواب قد يصب بلا منافسة ولانقاش في صالح العنصر الذي وصفه أمسكان في تصريح برجل التوافقات، لأنهم كانوا في السابق يبحثون عن بديل له ولكن لا يجدونه فيتم التصويت عليه بالإجماع، لأنه رجل دولة وحكيم ولايتخذ قرارات متهورة.. حسب تعبيره.

فهل معايير رجل الدولة ستغلب على منطق الديمقراطية الداخلية والكفاءات داخل الحركة الشعبية؟ سؤال يطرحه التصحيحيون بقوة، وهم يتابعون عن كثب مآلات مؤتمر يبدو أنه يسير نحو التجديد لرئيس جهة فاس بولمان ويقوي قاعدته في حزب السنبلة.

 

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شوف تيفي المغرب امحند العنصر الحركة الشعبية ولاية ثالثة الأمين العام حزب السنبلة

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