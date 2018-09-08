نفايات طبية خطيرة تهدد ساكنة جنان اللوز بعمالة الحي الحسني بالدار البيضاء ﻿

استنكرت ساكنة حي جنان اللوز التابع لتراب عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، الوضع البيئي الكارثي أمام المركز الصحي للمنطقة، حيث تتواجد كميات ضخمة من النفايات الطبية لنفس المركز الصحي، والمخاطر

شوف تيفي

استنكرت ساكنة حي جنان اللوز التابع لتراب عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، الوضع البيئي الكارثي أمام المركز الصحي للمنطقة، حيث تتواجد كميات ضخمة من النفايات الطبية لنفس المركز الصحي، والمخاطر الناجمة عن هذا النوع من النفايات على الصحة والبيئة.

ومن المعروف أن النفايات الطبية تعتبر من النفايات الخطيرة، وتتطلب معالجتها شركات خاصة في تدبير هذا النوع من النفايات، التي يمنع القانون رميها في المطارح العمومية، سواء المراقبة أو غير المراقبة، حيث أن معظم هذه النفايات هي إما مواد حيوية قابلة لنقل العدوى (الأعضاء المبتورة)، أو أدوات يمكن اعتبارها نفايات عامة لكنها في الحقيقة ملوثة، كالأقمشة والضمادات والحقن وأدوات أخرى معرضة للتلوث بسبب ملامستها للمرضى.

ويوضح القسم الخامس من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والصادر في 22 نوفمبر 2006، طريقة تدبير النفايات الطبية والصيدلية، حيث ينص في المادة 38، على أن هذه النفايات تخضع "لتدبير خاص" تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة. وتحظر المادة 39، رمي هذا النوع من النفايات أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج "الأماكن المبينة" في المديرية الجهوية.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لعام 2000، فإن المعالجة غير الصحيحة للنفايات الطبية، خصوصا الإبر تحت الجلدية والحقن، قد تتسبب في انتشار الأمراض المعدية والخطيرة.