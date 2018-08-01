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عـــاجل: اعتقال البيدوفيل اللي اغتاصب طفل عندو 8 سنين بسطــات

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 15:37 عـــاجل: اعتقال البيدوفيل اللي اغتاصب طفل عندو 8 سنين بسطــات | حوادث و حقوق
عـــاجل: اعتقال البيدوفيل اللي اغتاصب طفل عندو 8 سنين بسطــات
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف والسكر العلني

شـــوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف والسكر العلني البين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيه متلبسا باستدراج الطفل القاصر البالغ من العمر ثمان سنوات، وتعريضه لهتك العرض المقرون بالعنف على متن سيارته الخاصة، حيث تم إخضاع الضحية لفحص طبي لمعاينة آثار العنف الجسدي وعلامات الاعتداء الجنسي.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالشخص المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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