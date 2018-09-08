حصريا بعد مرضها هذه حقيقة اعتزال الفنانة رجاء بلمير الغناء نهائيا ﻿

بعد تدوينتها الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الفنانة رجاء بلمير الاعتزال إثر إصابتها بمرض خطير على مستوى الحنجرة، أكدت رجاء في اتصال هاتفي حصري مع شوف

شوف تيفي : علاء الصنوبري

بعد تدوينتها الأخيرة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الفنانة رجاء بلمير الاعتزال إثر إصابتها بمرض خطير على مستوى الحنجرة، أكدت رجاء في اتصال هاتفي حصري مع شوف تيفي أنها تعاني من التهاب على مستوى الحنجرة يتطلب ستة أشهر من العلاج وأن مرضها ليس بالخطير و لا يدعو للقلق وأنها ستظل على تواصل دائم مع معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت بلمير أنها تستعد للدخول إلى الأستوديو في مطلع الأسبوع القادم لتسجيل إحدى أعمالها الجديدة بالرغم من الوعكة الصحية التي تمر بها نافية خبر اعتزالها الغناء نهائيا .

وتجدر الإشارة إلى أن الأخوين رجاء وعمر بلمير يتمتعان بشعبية كبيرة إذ تتعدى أغانيهما عبر موقع “اليوتيوب” ملايين المشاهدات، كما يحظيان بمتابعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.