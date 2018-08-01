حادثة سير خطيرة بسيدي إفني تدخل ضابط شرطة في غيبوبة مؤقتة لمستعجلات أكادير ﻿

استقبلت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير صباح اليوم شخصا يشتغل كضابط ممتاز بالمنطقة الإقليمية لأمن كلميم، في حالة غيبوبة مؤقتة بعدما تعرض لحادثة سير خطيرة بمنطقة ''أركسيس'' التابعة

شوف تيفي:أكادير

استقبلت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير صباح اليوم شخصا يشتغل كضابط ممتاز بالمنطقة الإقليمية لأمن كلميم، في حالة غيبوبة مؤقتة بعدما تعرض لحادثة سير خطيرة بمنطقة "أركسيس" التابعة لجماعة اصبويا إقليم سيدي إفني.

وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فالضحية كان يقود سيارته الخاصة قبل أن يفقد سيطرته عليها في إحدى المنعرجات الطرقية الوعرة المتواجدة بأركسيس ليخرج عن مساره وينقلب في منظر وصف بالمرعب.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث ألحق خسائر مادية جسيمة بالسيارة التي تضررت بشكل جزئي فيما أصيب الشرطي بجروح بليغة على مستوى الرأس.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات وظروف وقوع الحادث، فيما تم نقل الضحية على وجه السرعة نحو مستشفى سيدي افني، قبل أن يقرر طبيب المستعجلات إحالته على مستشفى الحسن الثاني بأكادير، نظرا لخطورة إصابته على مستوى الرأس والتي أدخلته في غيبوبة مؤقتة.