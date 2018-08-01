العنصر يفاجيء الجميع ويعلن بالمرموز ترشحه لولاية جديدة على رأس حزب السنبلة ﻿

قال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الفصل الخمسين من القانون الأساسي للحزب، كما تم تعديله وفقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، لا يمنعه من الترشح لولاية جديدة على رأس حزب

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قال امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الفصل الخمسين من القانون الأساسي للحزب، كما تم تعديله وفقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، لا يمنعه من الترشح لولاية جديدة على رأس حزب السنبلة.

جاء ذلك في حوار مع الزميلة (الأحداث المغربية) الصادرة في هذا الويكاند ، حيث اعتبر الأمين العام المنتهية ولايته، أنه لم يقرر بعد ما إن كان سيترشح مجددا للمنافسة على منصب الأمانة العامة، خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر نهاية الشهر الجاري، بعد أن قضى على رأسها أزيد من 30 سنة خلفا للشيخ المحجوبي أحرضان.

من جهته، قال السعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، أن اللجنة التي يشرف عليها ستفتح باب الترشيح لأسبوع كامل بداية من 21 شتنبر الجاري وإلى غاية يوم ما قبل انطلاق المؤتمر، إذ من المرتقب أن يتجاوز600 مرشح، مضيفا أنه سيتم التوافق حول أسماء المرشحين- كما العادة في الأحزاب المغربية - حتى لا يتم إغراق المؤتمر بالترشيحات.

ومن أبرز المرشحين لرئاسة منصب الأمين العام، الوزير السابق محمد حصاد، الملتحق مؤخرا بالحزب، مستفيدا من انسحاب محمد مبديع الوزير السابق، من سباق الأمانة العامة، في الوقت الذي أعربت الشبيبة عن رفضها لتولية حصاد منصب الأمانة العامة، رغم تعديل القانون الأساسي، الذي خول حصاد إمكانية الترشح.