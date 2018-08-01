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للمرة الثالثة .. رفض منح ناصر الزفزافي جائزة ساخاروف

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 13:05 للمرة الثالثة .. رفض منح ناصر الزفزافي جائزة ساخاروف | بوليتيك
للمرة الثالثة .. رفض منح ناصر الزفزافي جائزة ساخاروف
تم اليوم السبت، وفق مصدر مطلع، رفض إعطاء ناصر الزفزافي جائزة ساخاروف لسنة 2018.

شوف تيفي

تم اليوم السبت، وفق مصدر مطلع، رفض إعطاء ناصر الزفزافي جائزة ساخاروف لسنة 2018.

 وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفض منح الزفزافي جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر المخصصة للأفراد والجماعات الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر، وراكموا رصيدا تاريخيا نضاليا طويلا للدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، كالمناضل الكوني نيلسون مانديلا الذي سبق له أن فاز بهذه الجائزة, وكشف مصدرنا أن الزفزافي بعيد جدا عن المعايير التي يتم اعتمادها للشخصيات المرشحة للفوز بهذه الجائزة .

ويأتي هذا الرفض بعدما أعلنت النائبة اليسارية في البرلمان الأوروبي ماري كريستين فرغات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يوم أمس الجمعة، أن ناصر الزفزافي المحكوم عليه بـ 20 سنة سجنا إثر أحداث الحسيمة، دخل رسميا سباق جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وجدير بالذكر أن هذه الجائزة تم إنشاؤها سنة 1988، و تبلغ قيمتها المالية 50.000 أورو، تكريما للفيزيائي السوفياتي المعارض "أندريه ساخاروف".

 

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شوف تيفي المغرب الاتحاد الأوربي ناصر الزفزافي الترشح جائزة ساخاروف

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