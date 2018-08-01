سيول جارفة تتلف محاصيل زراعية بإقليم ميدلت والسلطات المعنية لا تحرك ساكنا ﻿

هبت يوم أمس الجمعة عاصفة رعدية قوية محملة بالأمطار الغزيرة، أتلفت محاصيل زراعية بقرية أفراسكو التابعة لجماعة أموكر بإقليم ميدلت.

شوف تيفي

هبت يوم أمس الجمعة عاصفة رعدية قوية محملة بالأمطار الغزيرة، أتلفت محاصيل زراعية بقرية أفراسكو التابعة لجماعة أموكر بإقليم ميدلت.

وخلفت العاصفة التي تحولت إلى سيول جارفة مهولة، خسائر فادحة لساكنة المنطقة وفقا لمصدر "شوف تيفي".

وأوضح المصدر، أن الحقول أصبحت مغمورة بالأحجار وتعرضت المحاصيل الزراعية التي تعتبر المصدر الوحيد للعيش للإتلاف.

كما أكد مصدرنا، أنه رغم احتجاجات الساكنة مرارا وتكرارعلى هذا الوضع، من أجل تدخل السلطات المحلية والقطاعات المعنية بالأمر، ببناء السدود وغرس الأشجار بجانب الأودية لتثبيت التربة وللحد من انجراف التربة التي تغمر أراضي زراعية. لم تجد أذنا صاغية.

جدير بالذكر أنها المرة الثانية في ظرف شهر تقريبا، التي عرفت فيها المنطقة، كارثة طبيعية من هذا النوع، حيث حدث يوم 17غشت المنصرم، فيضان اجتاح مزارع فلاحية في القرية.