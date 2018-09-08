 باطما تقصف..''المــرض ولا موضة..حتى أنا قرساتني شنيولة..'' ﻿
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باطما تقصف..''المــرض ولا موضة..حتى أنا قرساتني شنيولة..''

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 11:25 باطما تقصف..المــرض ولا موضة..حتى أنا قرساتني شنيولة.. | ثقافة و فنون
باطما تقصف..''المــرض ولا موضة..حتى أنا قرساتني شنيولة..''
''المــرض ولا موضة'': بهذه العبارة عبرت إيمان باطما،شقيقة دنيا باطما عن غضبها من المشاهير الذين أصبحوا مؤخرا يشاركون معانتهم و مرضهم مع متابعيهم عبر الانستغرام.

شـــوف تيفي:

''المــرض ولا موضة'': بهذه العبارة عبرت إيمان باطما،شقيقة دنيا باطما عن غضبها من المشاهير الذين أصبحوا مؤخرا يشاركون معانتهم و مرضهم مع متابعيهم عبر الانستغرام.

و كتبت إيمان باطما عبر حسابها الخاص بالانستغرام قبل 6 ساعات ''المرض ولا موضة ..تا أنا مريضة قرساتني شنيولة دعيو معايا'' و هي التدويتة التي أثارت مجموعة من التساؤلات و التي جاءت بعد يومين على إعلان زوج أختها المنتج محمد الترك إصابته بورم خبيث ما فتح الباب أمام جمهور أختها للحديث عن العلاقة المتوثرة بينهم.

فيما كشف آخرون عبر تعليقاتهم أن باطما تقصد بتدوينتها الفنانة رجاء بلمير التي أعلنت هي الأخرى يوم أمس عن إصابتها بمرض خطير على مستوى الحنجرة.

و معلوم أن زوج دنيا باطما أعلن قبل يومين عبر تقنية البث المباشر عن إصابته بورم خبيث الفيديو الذي تفاعل معه جمهور ياطما بشكل كبير .

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شــوف تيفي المغرب ورم مرض دنيا باطما

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