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خلاف أسري حاد ينتهي بإزهاق شابة عشرينية لروح زوجة عمها بإمنتانوت

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 10:56 خلاف أسري حاد ينتهي بإزهاق شابة عشرينية لروح زوجة عمها بإمنتانوت | حوادث و حقوق
خلاف أسري حاد ينتهي بإزهاق شابة عشرينية لروح زوجة عمها بإمنتانوت
أقدمت شابة عشرينية ليلة أمس الجمعة على إزهاق روح زوجة عمها عن طريق توجيه طعنة قاتلة لها على مستوى البطن، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بدوار ''ألتاس'' جماعة تمليلت التابعة لقيادة ''أشمرارن'' إقليم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدمت شابة عشرينية ليلة أمس الجمعة على إزهاق روح زوجة عمها عن طريق توجيه طعنة قاتلة لها على مستوى البطن، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بدوار "ألتاس" جماعة تمليلت التابعة لقيادة "أشمرارن" إقليم شيشاوة.

وكشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن المشتبه بها البالغة من العمر 23 سنة ، غير متزوجة، كانت على خلاف دائم مع زوجة عمها وعلاقتها بها جد متوترة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه بها دخلت ليلة أمس في مشادة كلامية وخصام حاد مع الهالكة (زوجة عمها) أمام منزلها، وسرعان ما تحولت إلى شجار عنيف بينهما، استلت معه الشابة سكينا كان بحوزتها، لتوجه به طعنة قاتلة لزوجة عمها على مستوى البطن، لتسقطها على الأرض مدرجة في دمائها، وتلوذ بالفرار نحو وجهة غير معلومة، قبل أن تفارق الضحية الحياة دقائق قليلة بعد تلقيها للطعنة، متأثرة بالجرح الغائر والنزيف الحاد الذي أصيبت به.

وخلف الحادث صدمة كبيرة لدى جيران ومعارف الضحية، فيما استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان وتمت معاينة جثة الهالكة قبل أن يتقرر نقلها لمستودع الأموات، في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية و التي أفضت إلى توقيف المشتبه بها في ظرف زمني وجيز.

وتمت إحالتها على سرية الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معها بخصوص الواقعة، ودوافع وأسباب إقدامها على ارتكابها فعلها الجرمي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب امنتانوت جريمة قتل بشعة زوجة عمها خلاف أسري شابة عشرينية ازهاق روح

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