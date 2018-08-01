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على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 10:20 على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية | بوليتيك
على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية
يحتفل المغرب على غرار دول العالم، باليوم الدولي لمحو الأمية الموافق لـ 8 شتنبر من كل سنة، تحت شعار ''محو الأمية وتنمية المهارات''.

شوف تيفي

 يحتفل المغرب على غرار دول العالم، باليوم الدولي لمحو الأمية الموافق لـ 8 شتنبر من كل سنة، تحت شعار "محو الأمية وتنمية المهارات".

وتعتبر قضية محو الأمية عنصرا جوهريا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، في سبيل الحصول على تعليم جيد وفرص التعلم في كل المراحل العمرية.

كما يُعد هذا الحدث فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني، لإبراز التحسينات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتفكير في بقية تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم.

ويركز هذا اليوم على المهارات والقدرات المطلوبة للحصول على الوظائف، وشغل المهن، وكسب المعايش، وبخاصة المهارات التقنية والمهنية، فضلا عن المهارات التي يمكن نقلها والمهارات الرقمية، بما يسهم في نهاية المطاف في تحسين معايش الناس وتناغم العمل والحياة بما يسهم في مجتمعات مستدامة تنعم بالمساواة.

ويهدف اليوم الدولي لمحو الأمية، إلى استكشاف وإبراز الجهود الرامية لتطوير مجال محو الأمية وتنمية المهارات، لضمان تعلم الشباب المهارات اللازمة في القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة فرصة اكتسابها أمام البالغين ممن يفتقدون إليها، وبالتالي المساهمة في تحسين ظروف الناس المعيشية، والسعي نحو بناء مجتمعات منصفة ومستدامة.

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