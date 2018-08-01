القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء ﻿

ألقى رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ليلة الجمعة صبيحة يوم السبت على خمسيني بالقرب من إحدى المقاهي بوسط المدينة بتهمة حيازة أسلحة و ''مينوطات'' مزورة.

شوف تيفي

ألقى رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ليلة الجمعة صبيحة يوم السبت على خمسيني بالقرب من إحدى المقاهي بوسط المدينة بتهمة حيازة أسلحة و "مينوطات" مزورة.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف أن رجال الأمن التابعين لولاية أمن البيضاء توصلوا قبل ذلك بإخبارية من أحد الحراس مفادها أنه شاهد أحدهم وبحوزته مسدس أسود اللون حيث التحقوا بعين المكان ليجدوا الشخص موضوع الشكاية والذي ما إن شاهدهم حتى حاول التملص والفرار بسيارته وحين قاموا بتفتيش سيارته وجدوا بحوزته مسدسا و "مينوطا" من البلاستيك وبطاقة صحافة مزورة ليتم نقله إلى أقرب نقطة مداومة للتحقيق فيما نسب إليه.