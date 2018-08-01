 القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية | بوليتيك

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت

استئنافية مراكش تأجل محاكمة بيدوفيل قادم من أمريكا متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تأجل محاكمة ''بيدوفيل قادم من أمريكا '' متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك بلاك باص | مجتمع

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص''

السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب | دولي

السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير | مجتمع

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 09:39 القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء
ألقى رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ليلة الجمعة صبيحة يوم السبت على خمسيني بالقرب من إحدى المقاهي بوسط المدينة بتهمة حيازة أسلحة و ''مينوطات'' مزورة.

شوف تيفي

ألقى رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ليلة الجمعة صبيحة يوم السبت على خمسيني بالقرب من إحدى المقاهي بوسط المدينة بتهمة حيازة أسلحة و "مينوطات" مزورة.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف أن رجال الأمن التابعين لولاية أمن البيضاء توصلوا قبل ذلك بإخبارية من أحد الحراس مفادها أنه شاهد أحدهم وبحوزته مسدس أسود اللون حيث التحقوا بعين المكان ليجدوا الشخص موضوع الشكاية والذي ما إن شاهدهم حتى حاول التملص والفرار بسيارته وحين قاموا بتفتيش سيارته وجدوا بحوزته مسدسا و "مينوطا" من البلاستيك وبطاقة صحافة مزورة ليتم نقله إلى أقرب نقطة مداومة للتحقيق فيما نسب إليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القبض خمسيني بحوزته سلاح مزور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استئنافية مراكش تأجل محاكمة بيدوفيل قادم من أمريكا متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تأجل محاكمة ''بيدوفيل قادم من أمريكا '' متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة

شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة | حوادث و حقوق

شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة

فرحة مهاجر مغربي بالعودة إلى أرض الوطن تتحول إلى مأساة بعد وفاته | حوادث و حقوق

فرحة مهاجر مغربي بالعودة إلى أرض الوطن تتحول إلى مأساة بعد وفاته

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراهق يغتصب طفلا من الدبر بالعطاوية قلعة السراغنة والأم تكشف القصة الكاملة | بــووز
منذ 3 دقائق

مراهق يغتصب طفلا من الدبر بالعطاوية قلعة السراغنة والأم تكشف القصة الكاملة

جيران الإرهابي الموقوف بأكادير...حنا مكنعرفو عليه والو حتى السلام مكيقولها ومكيهضر مع حتى واحد | بــووز

جيران الإرهابي الموقوف بأكادير...حنا مكنعرفو عليه والو حتى السلام مكيقولها ومكيهضر مع حتى واحد

بالفيديو..نايضة فأناسي بالبيضاء بين تجار السوق النموذجي و الباعة المتجولون | بــووز

بالفيديو..نايضة فأناسي بالبيضاء بين تجار السوق النموذجي و الباعة المتجولون

طريف و بالفيديو.. بالوتيلي يقع في فخ نجم إيطاليا | قنوات أخرى

طريف و بالفيديو.. بالوتيلي يقع في فخ نجم إيطاليا

﻿

آخر المستجدات

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية | بوليتيك
منذ 27 دقيقة

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت

استئنافية مراكش تأجل محاكمة بيدوفيل قادم من أمريكا متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تأجل محاكمة ''بيدوفيل قادم من أمريكا '' متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.