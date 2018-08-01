 طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية | بوليتيك

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت

استئنافية مراكش تأجل محاكمة بيدوفيل قادم من أمريكا متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تأجل محاكمة ''بيدوفيل قادم من أمريكا '' متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك بلاك باص | مجتمع

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص''

السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب | دولي

السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير | مجتمع

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 09:19 طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع
طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي، والريف،

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي، والريف، وبالمنطقة الشرقية.

 كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وبأقصى جنوب المملكة، فضلا عن انتشار سحب كثيفة نوعا ما بالشمال الغربي للبلاد، حيث الفرصة مهيأة لاحتمال نزول أمطار ضعيفة، ومتفرقة، لاسيما خلال النهار.

 وستظهر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، فيما سيبقى الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بباقي جهات المملكة.

 أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى، ومن القطاع الجنوبي، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

 وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، ومنطقة طنجة، وجوار السواحل، وما بين 27 و34 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بعد الزوال شرقا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي طقس المغرب حار امطار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك بلاك باص | مجتمع

أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص''

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير | مجتمع

بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير

خطير..جماهير تُخرب العديد من السيارات بعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي+صور | مجتمع

خطير..جماهير تُخرب العديد من السيارات بعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مراهق يغتصب طفلا من الدبر بالعطاوية قلعة السراغنة والأم تكشف القصة الكاملة | بــووز
منذ 22 ثانية

مراهق يغتصب طفلا من الدبر بالعطاوية قلعة السراغنة والأم تكشف القصة الكاملة

جيران الإرهابي الموقوف بأكادير...حنا مكنعرفو عليه والو حتى السلام مكيقولها ومكيهضر مع حتى واحد | بــووز

جيران الإرهابي الموقوف بأكادير...حنا مكنعرفو عليه والو حتى السلام مكيقولها ومكيهضر مع حتى واحد

بالفيديو..نايضة فأناسي بالبيضاء بين تجار السوق النموذجي و الباعة المتجولون | بــووز

بالفيديو..نايضة فأناسي بالبيضاء بين تجار السوق النموذجي و الباعة المتجولون

طريف و بالفيديو.. بالوتيلي يقع في فخ نجم إيطاليا | قنوات أخرى

طريف و بالفيديو.. بالوتيلي يقع في فخ نجم إيطاليا

﻿

آخر المستجدات

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

على غرار دول العالم :المغرب يحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

القبض على خمسيني بحوزته سلاح مزور بالدار البيضاء

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

طقس حار وأمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم السبت

استئنافية مراكش تأجل محاكمة بيدوفيل قادم من أمريكا متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات وتصويرهن وابتززهن | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تأجل محاكمة ''بيدوفيل قادم من أمريكا '' متهم بممارسة الجنس على قاصرات ومتزوجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.