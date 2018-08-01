 أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص'' ﻿
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أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص''

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 02:10 أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك بلاك باص | مجتمع
أكادير تحتضن مسابقة فريدة من نوعها لصيد الأسماك ''بلاك باص''
تستعد مدينة أكادير لاحتضان نهاية الأسبوع الجاري مسابقة وطنية فريدة من نوعها، ويتعلق الأمر برياضة صيد الاسماك وتحتضنها منطقة “تامري”.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير لاحتضان نهاية الأسبوع الجاري مسابقة وطنية فريدة من نوعها، ويتعلق الأمر برياضة صيد الاسماك وتحتضنها منطقة “تامري”.

وتنظم هذه المسابقة بمبادرة من “الاتحاد الوطني للبلاك باص” تحت إشراف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، وبدعم من طرف عدد من الشركاء الخواص.

وحسب بلاغ للمنظمين، فإن هذه المسابقة تخضع لمجموعة من القواعد التي حرصت اللجنة المنظمة على الإلتزام بها، ضمنها أن سمك “بلاك باص ” وحده هو الذي سيتم احتسابه في هذه المنافسة ، كما يشترط على الصيادين إعادة السمك المصطاد إلى مياه البحر .

وأضاف ذات البلاغ، أن المشاركون في هذه المسابقة سيتنافسون على صيد صنف معين من السمك “بلاك باص” ، وهو من الفصائل السمكية التي تعيش في المياه العميقة نسبيا ، والتي تمتاز ايضا بارتفاع في درجة حرارتها .

 

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شوف تيفي المغرب أكادير مسابقة وطنية صيد الأسماكفريدة بلاك باص

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