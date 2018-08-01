 السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب ﻿
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السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 01:59 السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب | دولي
السلطات الإسبانية تحجز 22 ألف حقيبة مدرسية صينية تحمل علامات مقلدة كانت في طريقها إلى المغرب
أعلنت السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء باسبانيا، عن حجز شحنة كبيرة من الحقائب المدرسية المقلدة، القادمة من الصين في اتجاه المغرب.

شوف تيفي

أعلنت السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء باسبانيا، عن حجز شحنة كبيرة من الحقائب المدرسية المقلدة، القادمة من الصين في اتجاه المغرب.

وأفادت مصالح الجمارك الاسبانية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عملية مراقبة الحاويات التي تعبر ميناء الجزيرة الخضراء، مكنت من العثور على 22 ألف و513 حقيبة مدرسية، تحمل علامات مقلدة، بعد تفتيش 6 حاويات، شحنت من إحدى الموانئ الصينية، وكانت في طريقها إلى ميناء الدار البيضاء.

وكشفت البلاغ، أن الرموز التجارية للأدوات المحجوزة غير أصلية، وهو ما استدعى تدخل فرقة مكافحة الجرائم وحماية الملكية الصناعية لإجراء بحث قضائي حول هذه العملية.

وتصل قيمة هذه المنتجات المقلدة، التي كان أصحابها يستعدون لترويجها داخل الأسواق المغربية بمناسبة الدخول المدرسي، 730 ألف و765 أورو.

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شوف تيفي المغرب السلطات إسبانيا حقيبة مدرسية صينية علامات

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