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عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 01:39 عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة | حوادث و حقوق
عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي بالقليعة واستنفار أمني كبير بالمنطقة
مازالت مصالح الدرك الملكي بجماعة القليعة إقليم إنزكان أيت ملول تواصل أبحاثها الميدانية من أجل الإهتداء لأفراد عصابة قامت بمهاجمة دورية أمنية تابعة للدرك بالسيوف قبل قليل وأصابوا أحد أفرادها

شوف تيفي: أيت ملول

مازالت مصالح الدرك الملكي بجماعة القليعة إقليم إنزكان أيت ملول تواصل أبحاثها الميدانية من أجل الإهتداء لأفراد عصابة قامت بمهاجمة دورية أمنية تابعة للدرك بالسيوف قبل قليل وأصابوا أحد أفرادها بجروح خطيرة عل مستوى اليد وأنحاء من جسمه.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث وقع بعدما كانت دورية للدرك الملكي تقوم بعملها اليومي الروتيني فأثار انتباهها 3 أشخاص على متن دراجة نارية يقومون بحركات مشبوهة ليتقدموا نحوهم وعندما حاولوا توقيفهم أقدم الشبان الثلاث على مهاجمة عناصر الدرك بالسيوف في مشهد مروع كاد أن يسقط ضحايا في الأرواح لولا الألطاف الإلهية.

وأضافت ذات المصادر، أن الجناة فور تنفيدهم لهجومهم لاذوا بالفرار نحو وجهة غير معلومة، وأسفر الحادث عن إصابة دركي بجروح غائرة على مستوى يده وبعض أطراف جسمه، استدعت نقله صوب مسعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا واستنفر الحادث مختلف أجهزة الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان وتم فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الواقعة، فيما انخرط عدد من عناصر الدرك في حملة تمشيطية واسعة بحثا عن المشتبه فيهم من أجل توقيفهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القليعة عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على دركي تستنفر الأجهزة الأمنية

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