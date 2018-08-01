 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك ﻿
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المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 01:13 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك | مجتمع
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر إهمال الطفلة (س.ص) المصابة بالسرطان بمدينة العيون ويحمل وزارة الصحة تبعات ذلك
استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لجهة الداخلة - وادي الذهب عدم تفاعل وزير الصحة والكاتب العام للوزارة مع نداءات التدخل الموجهة إليه من طرف المرصد نظرا للإهمال الطبي الصارخ

شوف تيفي

استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لجهة الداخلة - وادي الذهب عدم تفاعل وزير الصحة والكاتب العام للوزارة مع نداءات التدخل الموجهة إليه من طرف المرصد نظرا للإهمال الطبي الصارخ الذي تعرضت وتتعرض له الطفلة الفقيرة القاصر (س.ص)، البالغة من العمر 7 سنوات من مدينة العيون، المصابة بمرض سرطان الكلية، لاسيما عند توجهها إلى مدينة مراكش لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي محمد السادس حيث لم تحظ بالرعاية الطبية اللازمة في غياب مدير المستشفى، وشغور منصب مندوب الصحة بجهة مراكش- تانسيفت حيث عانت من تماطل صارخ في التكفل العلاجي بها بل تم وصف دواء لها غير متواجد في الأسواق الصيدلية مع عدم الاهتمام بالوضعية الاجتماعية لعائلتها المعوزة .

كما دعا المرصد وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في تزويد مختلف أقاليم المملكة ، وفي مقدمتهم أقاليمنا الجنوبية، بوحدات طبية واجتماعية لرعاية وعلاج المرضى المصابين بالسرطان.

كما طالب البلاغ، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن تتحمل كامل مسؤولياتها بشأن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة (س.ص) المصابة ومؤازرتها في محنتها

مؤكدا في ذات السياق، على فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في واقعة الإهمال الطبي المذكورة وترتيب الآثار القانونية عن نتائجه مع اتخاذ ما يلزم لجبر الضرر وتوفير الدعم الإنساني اللازم لهاته الضحية الفقيرة القاصر المقيمة بأقاليمنا الجنوبية العزيزة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة إهمال الطفلة المصابة السرطان مدينة العيون وزارة الصحة

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