بعد كمين أمني : حجز كمية مهمة من المخدرات بالقصر الكبير ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية القصرالكبير،زوال أمس الخميس، من حجز كمية كبيرة من المخدرات كانت محملة داخل سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية القصرالكبير،زوال أمس الخميس، من حجز كمية كبيرة من المخدرات كانت محملة داخل سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأفاد مصدر أمني أن مصالح الشرطة كانت قد توصلت بمعلومات مؤكدة عن عملية تهريب لكمية كبيرة من المخدرات حيث كثفت مجهوداتها في البحث والتحري ليتم تحديد مكان الشحنة ووضع خطة محكمة مكنت من حجز حوالي 700 كلغ من مخدرات مختلفة مقسمة على شكل '' 525 كلغ مخدر الكيف، 140 كلغ من مسحوق مخدر طابا، 70 كلغ من مخدر الطابا أوراق، و 1 كلغ و365 غرام من مخدر الشيرا على شكل قطع، و02 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ، و03 هواتف نقالة، ومبلغ مالي من العملة الوطنية 870 درهم.



وحسب نفس المصدر فقد تم إيقاف سائق السيارة في حين لاذ شريكه بالفرار والأبحاث مكثفة لإيقافه، مشيرا إلى أنه تم كذلك خلال هذه العملية النوعية حجز سيارة من نوع پوجو پارتنر تحمل لوحة ترقيم أجنبية مزورة، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.